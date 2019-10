Handball : Personelle Sorgen bleiben dem TV Angermund treu

Auch Patrik Ranftler fehlt dem TVA am Samstagabend. Der Linkshänder ist aus privaten Gründen nicht dabei.

Angermund Das Verletzungspech bleibt dem TV Angermund erhalten. Wenn er am Samstagabend den Uralt-Rivalen LTV Wuppertal empfängt, muss Rechtshänder Mike Kessel aus der Landesliga-Reserve im rechten Rückraum aushelfen. Die Gäste kommen mit Spielertrainer David Kreckler, der zuvor beim Leichlinger TV in der Dritten Liga aktiv war.

Eric Busch ist nicht zu beneiden. Als der 41 Jahre alte Düsseldorfer im Frühjahr seinen Vertrag als neuer Handballtrainer des TV Angermund unterschrieb, da stand ihm eine eingespielte und erheblich verstärkte Oberliga-Mannschaft zur Verfügung. Aber dann verletzten sich die Spieler reihenweise. Hinzu kam, dass Björn Thanscheidt und Florian Hasselbach immer noch nicht fit sind und mit ihrer Rückkehr auch auf lange Sicht nicht zu rechnen ist. Zudem wurde jetzt auch noch Daniel Plöger, der 26 Jahre alte Zugang aus Aufderhöhe, am Knie operiert. Frühestens in der Rückrunde kann er wieder eingreifen.

Für das Heimspiel am Samstag gegen den LTV Wuppertal fällt zudem Torjäger Patrik Ranftler aus (private Gründe). „Wir werden also wieder mit einem ganz engen Kader antreten“, sagt Busch und ergänzt: „Aber das kennen wir inzwischen.“ Mit dabei ist Mike Kessel aus der zweiten Mannschaft, damit wenigstens die rechte Seite halbwegs ordentlich besetzt werden kann. Aber Kessel, der Ur-Angermunder, ist Rechtshänder, zu große Erwartungen sollten allein deshalb nicht an ihn gestellt werden auf einer Position, die meist Linkshänder innehaben. Der LTV, dieser Uralt-Rivale, ist nicht sonderlich gut gestartet, landete aber zuletzt zwei Siege und ist Fünfter (6:4 Punkte). David Kreckler ist dort Spielertrainer, der 36-Jährige kommt von Drittligist Leichlingen und ist im Rückraum die zentrale Figur.