Handball : „interaktiv“ gibt Sieg aus der Hand

Ratingen In der entscheidenden Phase der Regionalliga-Begegnung in Rheinhausen machen sich die Ratinger Handballer ihre Arbeit zuvor selbst zunichte.

„interaktiv Handball“ konnte nach dem 27:27 (15:11)-Remis beim OSC Rheinhausen am Sonntagabend nicht wirklich zufrieden sein. 53 Sekunden vor dem Ende führte der Regionalligist mit 27:25, gab dann aber noch einen Punkt ab.„Wir hatten es in diesem Spiel selbst in der Hand, das Feld als Sieger zu verlassen. Am Ende ist das ein verlorener Punkt“, sagte Co-Trainer Benjamin Karmaat.