Fußball : Ratingen 04/19 II gewinnt Testspiel

Ratingen Die Trennung von Trainer Peter Köppen steht fest. Jetzt aber zeigten die 04/19-Fußballer gegen die SG Unterrath eine unerwartet gute Leistung.

Um im Spielrhythmus zu bleiben, hatte Ratingen 04/19 II am Samstag ein Testspiel mit der SG Unterrath vereinbart. Wie verwandelt präsentierte sich das Ratinger Team gegen den klassenhöheren Landesligisten aus Unterrath. Die Ratinger Mannschaft war keineswegs verunsichert wie zuletzt. In Sachen Kampfbereitschaft und Spielfreude war Ratingen den Gästen ebenbürtig. Noch-Trainer Peter Köppen dürfte sich gefreut haben, schließlich hatte er bis zuletzt an seine Mannschaft geglaubt. So stand nach 90 Minuten auch ein verdienter 2:1 (0:0)-Erfolg zu Buche.