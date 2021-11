Fußball : SSVg Heiligenhaus entlässt Trainerduo

HEILIGENHAUS Mehmet Aydemir und Monrem Orahhou hatten ihren Abschied beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bezirksligisten für die Winterpause bereits angekündigt.

„Gegenwärtig stehen genau fünf gesunde Spieler zur Verfügung“, sagte Orahhou vor ein paar Tagen und kündigte an: „Da haben wir keine Chance, unten raus zu kommen. In der Winterpause müssen wir uns mit dem Vorstand unterhalten, wie es weiter geht. So wie jetzt jedenfalls nicht.“ Das Trainer-Duo nahm bereits den Reserve-Trainer Erhan Poyratz mit ins Boot. Der 36-Jährige sollte helfen, dass es am Sonntag wenigstens mit einem vollen Kader zum Auswärtsspiel zu SC Ayyildiz geht, einem türkischen Verein aus Remscheid, ebenfalls ein Kellerkind (Viertletzer).