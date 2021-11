Ratingen : „interaktiv“ gegen besten Keeper der Liga

Alexander Oelze will seinen Teil zu einem Erfolg in Rheinhausen beitragen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am Sonntag will der Ratinger Handballverein beim OSC Rheinhausen seine gute Serie fortsetzen. Kapitän Alexander Oelze hat Respekt vor dem bundesliga-erfahrenen Matthias Puhle der das gegnerische Tor oft sehr klein macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Bei „interaktiv Handball“ herrscht eine gewisse Zufriedenheit angesichts der aktuellen Situation. Am Dienstag erreichte der Regionalligist durch einen 33:31-Erfolg in Dinslaken das Finale des Niederrhein-Pokals, in der Liga hat die Mannschaft von Coach Ace Jonovski seine jüngsten drei Aufgaben erfolgreich gestaltet. So soll es freilich auch am Sonntag (16 Uhr) beim OSC Rheinhausen weitergehen.

Die Duisburger stehen mit 8:6 Punkten auf dem sechsten Platz drei Zähler hinter „interaktiv“ und scheinen durchaus Ambitionen auf den Drittliga-Aufstieg zu haben. „Sie hatten ja im vorigen Sommer auch für die Aufstiegsrunde gemeldet“, sagt Alexander Oelze, Kapitän des Ratinger Klubs. Gewarnt ist seine Mannschaft aber nicht nur deshalb vor dem Kontrahenten. „In Matthias Puhle haben sie meiner Meinung nach den besten Torhüter der gesamten Liga.“

Puhle spielte viele Jahre bei HBW Balingen-Weilstetten und später beim VfL Gummersbach erfolgreich in der Handball-Bundesliga. Inzwischen ist der 36-Jährige zu seinem Duisburger Heimatverein zurückgekehrt und steht oft die kompletten 60 Minuten zwischen den Pfosten. 186 Gegentore kassierte Rheinhausen in den ersten sieben Spielen, „interaktiv“ hat trotz der besseren Resultate bereits 197 auf dem Konto. „Unterschätzen werden wir den Gegner also ganz bestimmt nicht“, sagt Oelze, der zudem Rechtsaußen Patrick Ranftler hervorhebt, der ebenfalls schon über Erfahrung in der Dritten Liga verfügt.

Nominell dürfte „interaktiv Handball“ mit einer herausragenden Mannschaft natürlich besser besetzt sein – und zudem gut in Form: „Beim vorigen Ligaspiel in Korschenbroich (34:30) haben wir einen guten Schritt gemacht“, freut sich Oelze. „Ganz einfach verlief diese Trainingswoche aber nicht.“ So seien zahlreiche Handballer stark erkältet oder mit Grippe-Symptomen ausgefallen. „Das geht leider um, aber wir hoffen, dass alle am Sonntag wieder dabei sein können.“