Fußball : Lohausener überrollen SV Hösel

Hösel Für den SVH ist es die siebte Auswärtsniederlage in Folge. Ein peinliches Debakel konnte in der zweiten Halbzeit abgewendet werden.

Es bleibt dabei: Fremde Plätze liegen dem SV Hösel einfach nicht. Schlimm war es wieder am Sonntag beim SV Lohausen. Da hatten die Blau-Weißen überhaupt nichts zu bestellen und als es nach gut einer Stunde 5:1 stand, für Lohausen freilich, da sah es nach einem üblen Debakel aus. Aber in der Endphase rissen sich die Gäste zusammen und so blieb der Lohausener 6:3-Sieg schließlich im Rahmen. Kommenden Sonntag kommt Bayer Dormagen an den Neuhaus. Wieder eine Hammer-Aufgabe für das blau-weiße Kellerkind.