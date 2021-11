Fußball : Ratingen 04/19 hat Respekt vor dem TVD Velbert

Zissis Alexandris (links) fällt mehrere Wochen mit einem Innenbandabriss aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Letztmalig spielen die Ratinger Oberliga-Fußballer in diesem Jahr im Stadion und treffen dabei am Sonntag auf einen Gegner, der mit einem Trainerwechsel für frischen Wind in seiner ambitionierten Mannschaft sorgte.

Am 14. Spieltag der Fußball-Oberliga steht Ratingen 04/19 vor einer schweren Heimaufgabe. Denn zu Gast im Ratinger Stadion ist der TVD Velbert (Sonntag, 15 Uhr, Stadion). Die Gäste haben mit dem Velberter Tiefbauunternehmer Grimmert einen potenten Sponsor in ihren Reihen, der auch noch den Klassenprimus SSVg Velbert unterstützt.

Wie sehr der TVD Velbert Grimmert am Herzen liegt, zeigte sich erst kürzlich, als Trainer Marcel Bastians, der nach einer Negativserie beim SC West das Handtuch schmiss und sogleich bei der TVD anheuerte – das war übrigens bereits der neunte Trainerwechsel in dieser Liga. Mit Erfolg, denn zuletzt besiegte der TVD TuRU 80 Düsseldorf mit 4:2 und verbesserte sich auf Rang neun. Zudem wurde das Team verstärkt.

Info Im Stadion gilt jetzt die 2G-Regel Für die Zuschauer der Oberliga-Partie gilt, dass sie wegen der 2G-Regel unbedingt ihren Impfausweis mitbringen plus ihren Personal-Ausweis. Ansonsten wird das Sicherheitspersonal keinen Einlass gewähren.

Eine graue Maus ist der TVD Velbert bei weitem nicht. Ratingens Trainer Martin Hasenpflug weiß das. Er hat den Gegner beim Sieg gegen TuRU beobachtet. „Der TVD war auch mal Tabellenführer, ist dann aber auf Platz elf abgestürzt. Die Mannschaft ist spielerisch stark, durch die Bank auf allen Positionen gut besetzt. Insbesonders die Offensive mit Kluft und Tumanan ist stark und sehr torgefährlich,“ lautete Hasenpflugs Urteil. Zudem geht Ratingens Coach davon aus, dass der Velberter Vorstand hohe Ansprüche an die Mannschaft stellt, die mindestens Platz elf erreichen soll, um so die Saison in der Aufstiegsrunde zu Ende zu spielen. Im Niederrhein-Pokal hat der TVD die vierte Runde durch einen 3:0-Sieg beim Landesligisten Amern erreicht.

Auch 04/19-Boss Jens Stieghorst hat großen Respekt vor der TVD Velbert: „Die Mannschaft liegt mit uns auf Augenhöhe und ist somit ein ernsthafter Konkurrent für die Aufstiegsrunde. Wer am Sonntag gewinnt, ist dem Ziel Aufstiegsrunde ein Stückchen näher gekommen.“ Trainer Hasenpflug sieht der Partie mit vorsichtigem Optimismus entgegen. Die 1:5-Niederlage bei der SSVg Velbert habe man verdaut, so der Coach. „Wir haben die Gegentore meist nach Standards kassiert, weil wir nicht hellwach waren. So etwas kann man nicht wegtrainieren. Wir müssen eben konzentrierter sein. Dann passiert so etwas nicht“, denkt Hasenpflug. Die Klatsche bei der SSVg Velbert sei zwar happig, aber gegen die absoluten Top-Teams der Liga, den 1. FC Bocholt (3:0-Sieg) und die SSVg Velbert (1:5) hat die Mannschaft drei Punkte geholt, und das ist nicht schlecht.

Seine Bestformation kann Ratigens Trainer nicht aufbieten, denn Gian Luca Silberbach ist wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt. Zudem fällt Mittelstürmer Zissis Alexandris aus, der sich im Testspiel gegen den Landesligisten MSV Düsseldorf (4:2-Sieg für Ratingen) einen Innenbandabriss zuzog und vier bis sechs Wochen ausfallen wird. Zudem fehlen nach wie vor die drei langzeitverletzten Spieler Penan, Roch und Paura.