Handball : Lintorfer Erste weiter auf Erfolgskurs

Lintorf Während Lintorfs erste Mannschaft mit einem starken Heimsieg Rang eins in der Verbandsliga-Gruppe 2 verteidigt, rutscht die Zweite mit ihrer unglücklichen Niederlage noch tiefer in den Tabellenkeller der Gruppe 1.

Der TuS Lintorf gewann 36:22 (18:10) und hätte sicherlich, wäre er echt gefordert worden, noch viel klarer gewonnen. Immerhin bejubelten die Grün-Weißen ihren neunten Sieg in Folge. Nun geht am Breitscheider Weg die Frage um, ob es in dieser Verbandsliga-Gruppe 2 überhaupt ein Team gibt, das Paroli bieten kann. Das sieht Lintorfs Trainer Felix Linden freilich ganz anders: „Wir haben in der Rückrunde viele Auswärtsspiele und jeder will den Tabellenführer schlagen. Da kann noch eine Menge passieren. Ich habe jedenfalls im Handball schon Dinge erlebt, die schwer zu begreifen sind. Wir hatten uns auf dieses Heimspiel gegen Horst intensiv vorbereitet und da spielte es uns sicherlich in die Karten, dass Paul Griese nicht mitwirken konnte.“ Aber selbst mit dem langjährigen Torjäger wäre diese Essener Truppe chancenlos gewesen. Lintorfs Erste ist bärenstark, ein würdiger Tabellenführer, es stimmt in der Mannschaft in allen Bereichen.Sehr souverän wirkte etwa Torwart Aaron Hallfeldt, der eigentlich durchspielen müsste, da Tobi Töpfer (Knie-OP) noch länger ausfällt. Hallfeldt wehrte bei dieser Partie 17 Bälle ab, darunter einen Strafwurf. Links strahlte Cedric Wentzel ungemeine Spielfreude aus, ebenso der tatendurstige Vincent Rose. Dass Sebastian Thole der wohl beste Stürmer der Liga ist, weiß jeder, und auch Jan Lenzen zeigte mehrfach seine Extra-Klasse. In der ersten Viertelstunde hielt Horst noch mit (7:7), dann setzten sich die Hausherren mit einem energischen Zwischenspurt 12:7 ab (20.) und hier schon war das Heimspiel für den TuS 08 entschieden. Kommenden Sonntag fährt der Spitzenreiter zum Tabellenvorletzten nach Haan.