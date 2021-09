Eishockey : Ice Aliens stehen in der Pokalrunde an der Tabellenspitze

Ice Aliens stehen in der Pokalrunde an der Tabellenspitze

Ratingen In der Eishockey-Pokalrunde läuft es für die Ice Aliens bislang rund. Dem knappen Auftakterfolg gegen die Dinslaken Kobras ließen die Ratinger nun einen 11:1-Kantersieg über die Wiehl Penguins folgen.

Bereits nach 59 Sekunden agierten die Aliens wegen einer Fünf-Minuten-Strafe für einen Wiehler Verteidiger in Überzahl, die sie durch Dustin Schumacher zur 1:0-Führung nutzten. Erst ab der 13. Minute kamen sie jedoch richtig auf Touren. Felix Wolter (2), Stefan Traut und Schumacher erhöhten auf 5:0 (16.). im zweiten Drittel schaffte Wiehl den Ehrentreffer (29.), danach lief die Ratinger Torfabrik wieder an. Timothy Tanke (30.), Vincent Robach (35.) und May Bleyer (39.) trafen zum 8:1. Im letzten Drittel machten Marco Clemens (51.), Patrik Gogulla (53.) und erneut Dustin Schumacher (57.) den 11:1-Endstand klar. Mit sechs Punkten und 14:3 Toren stehen die Ice Aliens an der Tabellenspitze, treten am 1. Oktober beim Verfolger Dortmund an.