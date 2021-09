Fußball, Bezirksliga : Druck auf Hösel und Heiligenhaus wächst

Elyesa Baysan (links) hat mit Ratingen 04/19 II in der Bezirksliga wenig Sorgen. Das sieht beim SV Hösel und Max Esken, der im letzten Testspiel zum Endstand traf, ganz anders aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Hösel/Heiligenhaus In der Gruppe 1 der Fußball-Bezirksliga kann Ratingen 04/19 II recht entspannt zum TuS Gerresheim fahren, dagegen wird es für den SV Höse Zeit zu punkten. Ähnlich sieht es in Gruppe 3 für die SSVg Heiligenhaus vor dem Gastspiel in Mettmann aus.