Eishockey : Neusser EV holt Kapitän der Kobras

Neuss Der 31 Jahre alte Stürmer Joey Menzel soll dem NEV mit seiner in Ratingen, Dortmund, Grefath, Duisburg und Dinslaken gesammelten Erfahrung helfen.

(sit) Noch vor dem Auftakt der Hauptrunde am Freitag (20 Uhr) mit der Partie bei den Dinslakener Kobras hat Eishockey-Regionalligist Neusser EV wie angekündigt einen neuen Spieler verpflichtet: Aus Dinslaken ist Joey Menzel zum NEV gewechselt. Der bisherige Kapitän hatte die Kobras wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ verlassen. In Neuss setzt Trainer Sebastian Geisler nun auf die Erfahrung des 31 Jahre alten Stürmers, der mit einer Körpergröße von 1,90 Meter und einem Gewicht von 110 Kilogramm auch physisch einiges mitbringt: „Auch wenn wir uns vor dieser Saison bewusst für eine sehr junge Mannschaft entschieden haben, können wir mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen in der Regionalliga-Hauptrunde einen erfahrenen Führungsspieler gut gebrauchen.“