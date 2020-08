Fußball : SVH und 04/19 II siegen klar, SSVg unterliegt

Ratingen Gleich drei Fußball-Bezirksligisten hat Ratingen, alle haben am Wochenende getestet: Aufsteiger SV Hösel drehte ebenso einen Rückstand noch in einen klaren Sieg wie die Reserve von Ratingen 04/19. Nur die SSVg Heiligenhaus spielte gegen einen höherklassigen Gast und verlor.

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel weilte am Wochenende in Brilon im Trainingslager, 26 Personen waren dabei. Einer davon Wolfgang Schulte, der Geschäftsführer. „Es war wieder eine tolle Sache“, so der in Bochum wohnende Ex-Torwart. „Alles ist gelungen, wie es geplant war.“ Ebenso erfreut über die Abwicklung zeigte sich Trainer Senad Hecimovic. „Wir haben viel für den Laufbereich getan“, teilte der Velberter mit. „Klar, die Beine waren anschließend schwer, aber jeder hatte dafür Verständnis.“ Es wurde anschließend noch ein Freundschaftsspiel am heimischen Neuhaus gegen den FC Mettmann 08 aus der Kreisliga A ausgetragen. Trainer dort ist Maik Franke, Hösels Ex-Coach und Rekordtrainer des Vereins. Der gastgebende Aufsteiger setzt sich nach schnellem 0:1-Rückstand ganz sicher 7:1 (4:1) durch, die Tore schossen Dominik Abdel Ahad und Kevin Peuler (je 2), dann Steffen Bahrs, Marko Laufmann und der nun rechts offensiv spielende Johann Kunz. Nächster Test, der vierte in dieser Vorbereitung, ist am 9. August bei Concordia Wiemelhausen (Westfalenliga).