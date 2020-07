Golf : Talent Schott gewinnt Einladungsturnier in Berlin

Beeindruckende Trophäe aus Berlin: Frederik Schott beim DGC. Foto: DGC/DGC/privat

Homberg Erst ein Ass über 353 Meter, dann der Sieg bei einem internationalen Turnier in Berlin: Der 19-jährige Frederik Schott vom Düsseldorfer Golf-Club ist in beeindruckender Form. In der Corona-Zeit hat er viel trainiert und möchte Profi werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frederik Schott ist in bestechender Form: Der 19-Jährige vom Düsseldorfer Golf-Club (DGC) am Rommeljansweg hat erst vor wenigen Wochen ein spektakuläres Ass auf einem 353 Meter langen Par 4 im GC München Valley geschlagen, nun hat er seinen bislang größten internationalen Erfolg gefeiert – er gewann das GTGA Invitational Turnier im Berliner GC Stolper. Als einziger von fünf Spielern blieb er alle vier Runden unter Par und kam so mit seinen Schlägen von 66, 69, 70 und 68 auf insgesamt 15 Schläge unter Par. Damit verwies er den niederländischen Verfolger Nordin van Tilburg um einen Schlag auf Platz zwei und sicherte sich den recht beeindruckenden Pokal.

Dieser Sieg bedeutet einen großen Schritt für Schotts Pläne in Richtung Profi-Golf. Das Einladungsturnier in Berlin sei immerhin gleichzusetzen mit der renommierten, aber diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Internationalen Amateur-Meisterschaft, schreibt der DGC. Schott selber sagte: „Ich bin super glücklich. Ich hatte richtig Bock auf das Turnier und den Platz, und jetzt freue ich mich, dass sich das intensive Training während der Corona-Zeit ausgezahlt hat. Dass ich in Berlin gewonnen habe, ist unglaublich. Ich bin sehr zufrieden und nehme ganz viel aus diesem Turnier mit.“

(ame)