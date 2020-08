Handball : TuS Lintorf II überrennt die SGU

Lintorfs Gerrit Kuhfuß (am Ball) entwischte den Unterrathern immer wieder, hier den Gegnern Dwayne Winnikens (mitte) und Niclas Sperlinger (rechts). Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Mit 42:24 gewinnt der Verbandsliga-Aufsteiger TuS 08 Lintorf II das Handball-Testspiel gegen den Bezirksligisten SG Unterrath. Trainer Ralf Trimborn ist zufrieden, sein Gegenüber Christian Böcker immerhin nicht unzufrieden.

Auch im zweiten Testspiel zur neuen Handballsaison blieb der TuS 08 Lintorf II als Verbandsliga-Aufsteiger unbesiegt. Am Breitscheider Weg bezwangen die Schützlinge von Cheftrainer Ralf Trimborn den Nachbarn SG Unterrath mit 42:24 (20:15). Vorher erzielten sie gegen Treudeutsch Lank ein 27:27. Trimborn sieht seine Truppe deshalb längst auf einem guten Weg. „Es läuft so, wie ich es mir vorstelle“, so der 54 Jahre alte Wuppertaler. „Die älteren Spieler gehen voran, bestimmen, was abläuft, und die Jungen marschieren. Und wie!“ Auch im Torwartspiel sieht der Coach erhebliche Fortschritte. Der Routinier Sven Voigtländer ist noch nicht fit, und so müssen es nun die Nachwuchskeeper Sebastian Götze und Max Zeidler, der jetzt erst aus der erfolgreichen A-Jugend gekommen ist, richten. Mit ständigen Gegenstößen sollen die „jungen Marschierer“ nach vorne gefüttert werden. „Da ist schon erheblicher Druck in unserem Kessel“, so Trimborn.

Bei der SG Unterrath sitzt nun in Christian Böcker ein Urgestein des TV Ratingen am Regiepult. Der Coach der SGU war trotz der 42 Gegentore überhaupt nicht unzufrieden. „Wir spielen als Bezirksligist zwei Klassen tiefer“, so der 35 Jahre alte Verkäufer und Berater der auch in Ratingen ansässigen Sportartikelfirma Thieme. „Was mich stört“, so der einstige Abwehrchef vom Europaring, „das ist, dass wir ständig die Lintorfer Tempogegenstöße hinnehmen mussten. Aber Lintorf stellt eine starke Truppe, und für uns war es das erste Spiel seit Monaten.“ Einige in seiner Mannschaft haben ihm trotzdem gefallen. So Benedikt Kröll in der Abwehr und am Kreis, Paul Schläger auf Linksaußen und Simon Wotzke im Rückraum.