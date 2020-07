Überarbeitete Regelung : Corona-Grenze liegt bei 30 Spielern

Niederrhein Im Handball war die Vorschrift, wie viele Personen denn nun bei einem Testspiel in der Halle beteiligt sein dürfen, bislang unpräzise. Das ist nun neu definiert: Die Grenze von 30 Personen bezieht sich nur auf diejenigen, die auch Kontaktsport ausüben, nicht mehr auch auf Zeitnehmer oder Schiedsrichter.

Zudem gab es detaillierte Regeln, wo die Co-Trainer, Zeitnehmer und so weiter in welchem Abstand zu sitzen haben, denn bislang galt seitens der Landesregierung die auch vom Westdeutschen Handball-Verband (HVN) kommunizierte etwas grobe Vorschrift, dass bei (Test-)Spielen maximal 30 Personen in einer Halle sein dürften.

Diese Grenze ist nun neu definiert. „Nach mehrfachen Anfragen durch die Landessportfachverbände ist der Landessportbund NRW erneut auf die Landesregierung zugegangen und hat eine vereinfachende Veränderung für die Teamsportarten erreichen können“, schreibt der HVN. Und weiter: „Bisher mussten alle am Spielgeschehen beteiligten Personen (Schiedsrichter, Trainer usw.) mitgezählt werden, so dass ein regulärer Spielbetrieb unmöglich erschien. Der Paragraf 9 (2) der aktuellen Corona-Schutzverordnung darf nun so interpretiert werden: Die 30 Personen beziehen aktive Spieler und eingewechselte Ersatzspieler mit ein, also alle, die in den gezielten Kontaktsport gehen. Nicht einzubeziehen sind alle, die die 1,5 Meter Abstand einhalten, also Trainer, nicht eingewechselte Ersatzspieler und Schiedsrichter.“ Quelle dieser Änderung ist der Landessportbund NRW.