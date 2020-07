Handball : TuS 08 Lintorf hat schon gestestet

Lintorf Weil sie die Vorgaben zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie des Landes und des Verbandes erfüllen, sind die Lintorfer Handballer schon wieder voll im Training und haben auch schon gespielt: gegen den Regionalligisten Neusser HV.

Eigentlich sollte erst Anfang August das Handballtraining auch mit Testspielen ermöglicht werden. Aber der Verbandsligist TuS Lintorf konnte das umgehen, weil er in dieser Corona-Krise die ungemein strengen Verbands-Maßnahmen zu erfüllen weiß. Ralf Trimborn ist längst am Breitscheider Weg nicht nur der Cheftrainer, er kennt sich als Handball-Lehrwart auch bestens damit aus, was man darf und was nicht. „Wir trainieren mit unseren beiden Verbandsliga-Mannschaften in zwei Einheiten, je 90 Minuten,“ erklärt der 54-jährige Wuppertaler. „Erlaubt sind im Kontaktsport je Einheit 30 Akteure. Wir haben insgesamt 41 Spieler, es ist also kein Problem, das Vorbereitungstraining durchzuführen.“

Sogar ein erstes Testspiel haben die Lintorfer bestritten. Zu Gast war der zwei Klassen höher spielende HV Neuss aus der Regionalliga. Die Lintorfer unterlagen mit zehn Toren, genau wurden die Treffer nicht gezählt, und wie der Endstand aussah, ist weitgehend unbekannt. „Der hatte auch keine Bedeutung“, so Trimborn. „Unsere Spieler hatten seit vier Monaten keinen Ball mehr in der Hand. Was will man da verlangen? Wir waren zudem längst nicht komplett, es ist schließlich noch Ferienzeit. Neuss spielte mit offener Deckung, die Gegenmittel dazu haben wir überhaupt noch nicht geübt.“ Erlaubt bei Testspielen ist derzeit ein 15er-Kader, die Schiedsrichter stehen außen vor, auf der Bank sitzen neben den Wechselspielern nur die Trainer. Die weiteren Betreuer sitzen weit abgegrenzt hinter dem Geschehen und vom Spielfeld gut sichtbar getrennt. Nicht dabei beim TuS 08 ist derzeit Linksaußen Cedric Wentzel, ihn plagen Schulterprobleme.

Regionalliga Als höchstspielende Mannschaft der Dumeklemmerstadt hat Handball-Regionalligist SG Ratingen am Montagabend wieder die Vorbereitung aufgenommen. Dabei gab es mit Simon Krämer von Physiotherapie-Partner Heitbrink zunächst draußen einen Athletik-Parcours. Am heutigen Dienstag geht es erstmals wieder in die Sporthalle Gothaer Straße, wo in dieser Woche noch der Trainer-C-Lizenz-Lehrgang läuft – täglich bis 18 Uhr, die Handballer starten um 18.30 Uhr ins Training.

Zudem laufen nun die Planungen für das vorgesehene Lintorfer Handballturnier am 15./16. August. Kurz vorher, am 11. August, will die Landesregierung bekannt geben, ob der Mundschutz in der Halle weiter Pflicht bleibt und wie viele Zuschauer dann zugelassen sind. Die Abstandsregel muss aus bisheriger Sicht genau eingehalten werden. Auftaktgegner der „Ersten“ ist in Wuppertal am 29. August die TG Cronenberg, und dann folgt schon am 5. September der erste Hammerspieltag: Um 18 Uhr kommt der Geheimfavorit SG Überruhr an der Breitscheider Weg (18 Uhr), und anschließend spielt um 20 Uhr die Reserve in der Verbandsliga 2 gegen HSG VeRuKa, den Fusions-Klub aus Duisburg. „Danach sind wir alle schlauer, was so abgeht in unseren Ligen“, glaubt Trimborn. Die Duisburger sind im AEG-Sportzentrum beheimatet.