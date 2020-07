Fußball : 04/19 verliert in Wuppertal 1:3

Wuppertal Der Ratinger Oberligist 04/19 hadert beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit dem Schiedsrichter: Das 0:1 sei aus einer Abseitsstellung gefallen, der Elfmeter zum entscheidenden 1:3 nicht korrekt gewesen.

Am Mittwochabend hat Ratingen 04/19 sein zweites Testspiel in Folge verloren, der Fußball-Oberligist musste sich beim Regionalligisten Wuppertaler SV 1:3 (1:2) geschlagen geben. Nachdem Moses Lamidi, der nach zweiwöchigem Urlaub sein Comeback gab, noch eine gute Chance aufgrund eines schlechten ersten Ballkontaktes vertändelt hatte, führten zwei frühe Gegentore die Gäste auf die Verliererstraße. Trainer Martin Hasenpflug bemängelte aber beim ersten Gegentreffer: „Da waren die Schiedsrichter wohl noch nicht ganz wach. Wuppertal hat mit einem Flugball aus der eigenen Abwehr geklärt, der gegnerische Stürmer stand dabei zwei Meter im Abseits. Der lange Ball hat die Schiris wohl etwas überrascht.“

So zählte der Treffer, beim zweiten Gegentor fand Hasenpflug die Schuldigen allein in seiner Hintermannschaft, die bei einer gegnerischen Ecke nicht geistesgegenwärtig genug zum Klären gewesen sei. Danach kam 04/19 aber besser ins Spiel und nach einem Angriff über links zum Anschlusstreffer, als Außenverteidiger Fynn Leon Eckhardt den Ball präzise von der Strafraumkante ins untere rechte Eck platzierte. Fernschüsse waren zuletzt eine Rarität bei den Ratingern gewesen, Hasenpflug hat das angesprochen. „Wenn wir uns in guten Positionen den Ball erst auf den starken Fuß legen müssen, ist es oft zu spät.“

In Hälfte zwei blieb 04/19 „am Drücker“, wie es Hasenpflug nannte, Erkan Ari traf den Innenpfosten (50. Minute). Nur zwei Minuten später gab es Elfmeter für den WSV, weil Ratingens Torwart Dennis Raschka einen Gegner gefoult haben soll. „Er hat den nicht einmal berührt und war dementsprechend empört“, berichtete Hasenpflug. Der Elfmeter saß dann auch noch. „Erst fast der Ausgleich, dann dieser Elfmeter – das war für den Kopf schwer zu verarbeiten“, sagte der Trainer. Sein Team tritt am morgigen Samstag beim Holzwickeder SC aus der Oberliga Westfalen an. „Das ist ein Gegner aus einer Liga, also ein guter Gradmesser“, fand Hasenpflug.