Fußball : SGE Bedburg-Hau ist nur 20 Minuten auf der Höhe

Niederrhein Der Landesligist verliert 2:3 gegen den RSV Praest. Die SV Hönnepel-Niedermörmter siegt 9:1 gegen die A-Junioren des FSV Duisburg. Der Uedemer SV und der SV Rindern überzeugen in Duellen der Bezirksliga-Neulinge.

Wunschlos glücklich war aber auch sein Gegenüber Roland Kock nicht. Der Trainer bescheinigte seinem kickenden Personal zwar, „eine gute erste Halbzeit“ gespielt zu haben. Doch Kock monierte, dass sein Team nicht mehr daraus gemacht habe, dass der Gegner erst spät zu seinem Rhythmus gefunden habe. „Wir müssen unsere Chancen besser verwerten. Daran werden wir jetzt im Training arbeiten.“ Marius Storm (15.) und Nick Konopatzki (23.) brachten die Emmericher mit 2:0 in Führung. Marvin Schumann (89.) gelang per Kopf der Siegtreffer.

Die SGE Bedburg-Hau hatte in ihrer besten Phase durch Treffer von Tom Versteegen (64.) und Robin Deckers (81.) den Ausgleich geschafft. Anschließend hatte das Team sogar noch zwei Chancen, in Führung zu gehen. „Doch das wäre vom Spielverlauf her nicht verdient gewesen“, sagte Klunder. Er wollte es auch nicht als Entschuldigung für den schwachen Auftritt in den ersten 60 Minuten gelten lassen, dass einige Akteure gefehlt haben und die Mannschaft „drei harte Trainingswochen“ in den Beinen hatte.