Leichtathletik : Corona-Konzept: Schnellere „jagen“ langsamere Läufer

Gruppenfoto mit Mindestabstand in Zeiten des Coronavirus’ beim TuS Breitscheid: die Finisher des Personal Best Day. Foto: TuS

Breitscheid Wie man trotz Solo-Lauf eine gemeinschaftliche Veranstaltung hinbekommt, hat der TuS Breitscheid nun gezeigt. Dabei konnten die geltenden Abstandsregeln während der Coronavirus-Pandemie eingehalten werden – auch bei der Übergabe der Urkunden, die es auf Vordrucken für die ausgefallene Breitscheider Nacht gab.

In der Coronavirus-Pandemie haben Chantal und Friedemann Gobrecht mit ihrer Trainingsgruppe beim TuS Breitscheid einen Lauf mit Jagdstart eingeführt, bei dem die geltenden Abstandsregeln automatisch eingehalten werden. Aus dieser Idee hat der TuS einen „Personal Best Day“ entwickelt, einen internen Wettkampf in größerem Umfang. Das Besondere an dem Konzept: Die geschätzt langsameren Läufer starteten zuerst, die schnelleren in von Till Pitzke ausgetüftelten Verzögerungen. So hatten die Langsameren den Anreiz, sich nicht überholen zu lassen und die Schnelleren den Ehrgeiz, ihre Vorderleute einzuholen.