Leichtathletik : Firmenlauf: Mantyk plant die Premiere nun für 2021

Sind nun optimistisch für 2021: Georg Mantyk, Initiator des Firmenlaufs Ratingen, Papa Bär, der „Chef am Blauen See“, und Heike Waerder von der Erlebniswelt. Foto: Alexander Heinz/Firmenlauf Ratingen

Ratingen Am heutigen Samstag hätte die Premiere des Firmenlaufs Ratingen am Blauen See stattfinden sollen, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste Organisator Georg Mantyk sie absagen. Sie soll nun 2021 stattfinden.

Am heutigen Samstag hätte der Ratinger Firmenlauf seine Premiere feiern sollen, doch Georg Mantyk musste ihn aufgrund der Coronavirus-Pandemie absagen. Das hatte der Organisator bereits im Gespräch mit unserer Redaktion Anfang des Monats angekündigt, nun gibt es die Lauf-Veranstaltung an der Elebniswelt Blauer See frühestens im nächsten Jahr.

„Die Absage des ersten Firmenlaufes Ratingen ist uns natürlich sehr schwer gefallen“, sagt Mantyk und erklärt die Hintergründe: „Aber in den letzten Wochen haben wir viel mit bereits gemeldeten und möglichen Teilnehmern gesprochen und uns dann wegen der fehlenden Planungssicherheit und dem Schutz vor möglichen gesundheitlichen Risiken zu diesem Schritt entschlossen.“ Der Organisator peilt die Premiere nun für das kommende Jahr an: „Das neue Datum steht zwar noch nicht fest, aber wir gehen bald in die konkreteren Planungen.“ Das Besondere: Die Anmeldungen für 2020 behalten ihre Gültigkeit, und die Teamcaptains können ihre Teilnehmerzahlen jederzeit erweitern oder tauschen. Teilnehmen dürfen Unternehmen, Institutionen, Behörden, Verbände, Vereine, Hochschulen und sonstige Einrichtungen und Organisationen: von der Ich-AG bis zum DAX-Konzern, vom Vorstand bis zum Azubi.

Auch für die voraussichtlich 2021 stattfindende Veranstaltung wirbt Mantyk schon einmal: „„Die Vorteile eines Firmenlaufs, zum Beispiel als Maßnahme zum Teambuilding, zur Gesundheitsprävention oder schlicht zur positiven Außendarstellung bleiben natürlich auch bestehen.“ Auf der Homepage kann man sich noch detaillierter informieren, Teams anmelden oder sie organisieren.

