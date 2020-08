Jugendfußball : Bayers U19 besiegt Aufsteiger in die Landesliga mit 6:2

Leverkusen Der Test gegen ein Senioren-Team war ein gelungener für die U19 von Bayer 04 Leverkusen: Mit 6:2 besiegt Bayers Nachwuchs den Landesliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel. Unterdessen wurde der Bundesliga-Spielplan veröffentlicht, zum Start geht es gegen Borussia Mönchengladbach.

Die U19 von Bayer 04 Leverkusen blieb auch im zweiten Testspiel ungeschlagen und bezwang den Landesliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel am Ende souverän mit 6:2 (4:1). In der ersten Halbzeit gab das Team von Patrick Weiser und Markus von Ahlen von Beginn weg den Ton an. Dennoch schafften die Hausherren nach dem Führungstreffer der Bayer-Talente zwischenzeitlich den Ausgleich. Davon ließ sich die U19 allerdings nicht beirren und machte noch vor der Pause alles klar. Die Torschützen in der ersten Hälfte waren Yannik Schlößer (2), Samed Onur und Amin Haj-Yahya. Nach dem Anschlusstreffer der Hohkeppeler in der zweiten Hälfte sorgte Okan Keskin mit seinem Doppelpack für die Entscheidung.