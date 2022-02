Zwei Veranstaltungen : Alternativer Karneval im Tragödchen

Ratingen Im Buchcafé Peter & Paula sind die Ensemble-Mitglieder auf Spaß eingestellt. An Alterweiber und nach Aschermittwoch stehen die Akteure auf der Bühne.

(RP) Das Ratinger Tragödchen lädt an den kommenden Donnerstagen (24. Februar und 3. März) ab 20 Uhr zu seinen alternativen Karnevalssitzungen mit dem schönen Titel „Im A(r)sch am Donnerstag.“ ein. Mit anderen Worten: die perfekte Vorbereitung auf das coronageschwächte Altweiber und die noch bessere Nachbereitung für Aschermittwoch .

Und das alles mit dem Tragödchen-Ensemble und den Karnevalsmuffeln Charlotte Schultz (am 24. Februar), Noemi Schröder (am 3. März), Marcel Planz (alles Stimmbandexperten), den Musik-Teufeln Stephan Neikes (Gitarre), Olaf Buttler (Bass), Jody Martin (Schlagzeug), Bernhard Schultz (Teufelsgeige und Klavier) und Literaturagentin Susanne Cano, die es im 14. Tragödchen-Jahr auf ausgelassene und abwechslungsreiche Weise auch für Anti-Karnevalisten richtig krachen lassen.

Zum Tragödchen-Karnevalshit hat sich Brooke Frasers „Something in the Water“ gemausert, wird zu „Da schwimmt etwas im Wasser“ und beginnt in der 1. Strophe mit „Wir freuen uns schon auf Dienstag, da ist Warmwassertag, im Hallenbad, im Hallenbad, im Hallenbad.“ Der komplette Songtext kann ab sofort an der bekannten Vorverkaufsstelle abgeholt werden.