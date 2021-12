43. Neujahrslauf ist abgesagt : Virtueller Winterlauf ersetzt Neujahrslauf

So dichtgedrängt wie noch in 2020 läuft es aktuell wegen der Corona-Pandemie nicht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Hoffnung des ASC Ratingen West, die 43. Auflage der traditionellen Laufveranstaltung durchführen zu können, löste sich in den letzten beiden Wochen wegen steigender Corona-Zahlen in Luft auf. Der Klub bietet eine Alternative.

Noch in der vergangenen Woche arbeiteten die ASC-Ehrenamtler daran, die 43. Auflage der Laufveranstaltung nach der virtuellen Variante in 2021 Anfang Januar wieder in ganz normalen Bahnen auszurichten. Dann jedoch stieg die Zahl der Neuinfektionen und damit die Inzidenz in ganz Deutschland, aber auch im Kreis Mettmann.