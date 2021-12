Handball : TuS Lintorf ist Favorit beim Vorletzten

LINTORF Die abstiegsgefährdete Zweitvertretung des TuS 08 steht in der Handball-Verbandsliga vor einer richtungsweisenden Begegnung in Neukirchen-Vlyn.

Es läuft so richtig rund beim TuS Lintorf. Der Tabellenführer der Handball-Verbandsliga, Gruppe 2, steht am Sonntag vor einem weiteren Spaziergang, es geht zum Abstiegskandidaten TV Haan (15 Uhr, Adlerstraße). Wird wieder ein Zehn-Tore-Unterschiedsieg errungen? Da warnt der Pressewart Hajo Pfeiffer: „Der TV Haan ist die einzige Mannschaft der Liga, die kein Harz zuläßt. Das ist für die Gastgeber ein klarer Vorteil, für uns dagegen ein erheblicher Nachteil. Das ist völlig ungewohnt. Dennoch, wir gehen als hoher Favorit ins Spiel, es birgt aber eine gewisse Gefahr. Haan hat nichts zu verlieren, die müssen sich aus eigener Sicht ihre Punkte gegen andere Gegner holen.“ In Lintorf wird jedenfalls nichts anderes erwartet als der zehnte Sieg in Folge.