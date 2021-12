Handball : TV Ratingen erwartet eine tolle Stimmung in Wülfrath

TV Ratingen erwartet eine tolle Stimmung in Wülfrath

RATINGEN Trainer Christian Schweinsberg rechnet mit einer engen Partie bein Verbandsliga-Dritten, der mit Connor Nitzschmann einen Ex-Ratinger in seinen Reihen hat.

Mit den beiden Siegen zuletzt hat sich der TV Ratingen in der Handball-Verbandsliga, Gruppe 2, wieder eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Grün-Weißen sind Sechster, 12:6 Punkte, es geht zum Nachbarderby nach Wülfrath (Samstag, 18 Uhr, Fortunastraße). Auch die Wülfrather spielten eine gute Saison, sie stehen zwei Plätze besser (Tabellenvierter/ 13:7 Punkte) und beide Mannschaften haben Platz drei im Visier. Die Zuschauerzahlen in der Nachbarstadt sind trotz Corona vorzüglich, es wird am Eingang streng kontrolliert, und die Ratinger stellen sich auf mächtig gute Stimmung und ein ganz enges Match ein.