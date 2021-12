Fußball : Ratingen 04/19: Keine dummen Gegentore mehr

Ratingen Trainer Martin Hasenpflug will die Ratinger Abwehr umstellen und damit die Basis für einen Erfolg bei der Spvvg. Sterkrade-Nord legen. Vereinschef Jens Stieghorst lässt an den Ambitionen des Oberligisten keinen Zweifel.

Die enttäuschende 1:2-Niederlage gegen den TVD Velbert ist abgehakt. Martin Hasenpflug, Trainer des Fußball-Oberligsten Ratingen 04/19, hat nach dem Studium des Videos einige Fehler gesehen. Eine Konsequenz daraus ist, dass beim Siegtor der Velberter Torwart Dennis Raschka keine Schuld trifft. „Allerdings muss die Abwehr umgestellt werden, damit wir solch dumme Gegentore nicht mehr kassieren“, so der Trainer.

Ob es weitere personelle Umstellungen geben wird, lässt Hasenpflug noch offen, da noch zwei Übungseinheiten ausstehen. Wieder einsatzfähig ist Mannschaftskapitän Fatih Özbyrak, der seine Kopfverletzung überwunden hat. Somit kann der Coach der Partie am Sonntag (14.15 Uhr) bei der Spvvg Sterkrade-Nord optimistish entgegen sehen. „Wir haben noch drei Spiele in diesem Jahr. Daraus müssen wir sieben Punkte holen. Drei davon sind beim Tabellenletzten Sterkrade fällig“, fordert Hasenpflug einen Sieg. Und der sollte auch möglich sein.

Die Dummeklemmer-Elf ist klarer Favorit, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt. Ratingen hat es als Tabellensechster auf 23 Punkte und 34:25 Tore gebracht, Sterkrade hingegen als Schlusslicht auf fünf Punkte und 16:37 Tore. Die Sterkrader sind derzeit im Aufwind, haben zuletzt ein 1:1 gegen Turu Düsseldorf geholt und davor ETB Essen mit 4:0 besiegt. Der Plan von Trainer Hasenpflug, aus den letzten drei Oberliga-Begegnungen in diesem Jahr sieben Punkte zu holen, dürfte aufgehen, denn nach dem Spiel in Sterkrade folgen noch die Partien gegen ETB Essen und in Kray – allesamt Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.