Ratingen : Lions stellen Wunschbaum für Kinder auf

Ratingen Ratinger können ab sofort zum Wunscherfüller werden. Der Lions Club Ratinger Tor hat für den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Ratingen einen Wunschbaum zu Weihnachten organisiert.

() Der Lions Club Ratingen – Ratinger Tor hat für den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Ratingen einen Wunschbaum zu Weihnachten organisiert. Die kleinen Geschenke, die als Wunsch an einer Sternenkette hängen, kommen den Kindern zugute, die die Therapieräumlichkeiten an der Düsseldorfer Straße nutzen sowie den Kindern des Familientreffs Berliner Platz und der Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung an der Erich-Kästner-Grundschule in Ratingen West.