Fußball : Celik ist zurück in Heiligenhaus

Heiligenhaus Einst war er an der Talburgstraße ein sehr erfolgreicher A-Jugendtrainer, nun kehrt Anil Celik in neuer Funktion zum Fußball-Bezirksligisten SSVg Heiligenhaus zurück: Der 33-Jährige wird Sportlicher Leiter.

Anil Celik ist wieder zurück beim Fußball-Bezirksligisten SSVg Heiligenhaus, nun als Sportlicher Leiter. Der heute 33-Jährige war einst an der Talburgstraße ein überaus erfolgreicher A-Jugendtrainer. Er spielte damit vor sieben Jahren in der Leistungsklasse, holte den Kreispokal und war im Niederrhein-Pokal dabei. Dann zog es ihn, den Ur-Heiligenhauser, auf Wanderschaft. Er trainierte Türkgücü Velbert, die U16 der SSVg Velbert und war in Holland bei Fortuna Sittard tätig. SSVg-Boss Wolfgang Müller: „Mit Anil haben wir einen weiteren Fachmann in unseren Reihen, darüber freuen wir uns alle. Er wird vor allem mit unserem Jugendleiter Werner Wenzler versuchen, möglichst viele eigene Jugendspieler in den Seniorenbereich zu integrieren.“