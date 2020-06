Fußball : SSVg strebt nächste Saison ins Mittelfeld

Abdül Kilic (am Ball) spielt in der nächsten Saison gemeinsam mit seinem Bruder Saner in Heiligenhaus. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Die Fußballer der SSVg Heiligenhaus profitieren von der Corona-Pandemie, weil es nach dem Saisonabbruch keine Absteiger gibt. In der nächsten Spielzeit will sich der Ex-Landesligist in der sicheren Bezirksliga-Region etablieren.

Um seinen Torjäger Abdül Kilic musste der Fußball-Bezirksligist SSVg Heiligenhaus in den vergangenen Wochen etwas bangen. Denn der beste Angreifer des Teams wohnt in Duisburg und den dortigen Vereinen war es nicht entgangen, dass Kilic einer der besonderen Art ist. Der 27-Jährige traf in den 21 Ligaspielen der abgebrochenen Saison elf Mal, er war mächtig umworben.

Allerdings ist Abdül Kilic bei seinem Onkel Mehmet Ali Aydemir in der Reinigungsbranche beschäftigt und Aydemir ist in Heiligenhaus der zweite Trainer neben Monrem Orahhou. Man setzte sich zusammen und nun ist es geklärt: Kilic bleibt an der Talburgstraße. Die SSVg jubelt und Kilic sorgte umgehend für einen weiteren Paukenschlag. Denn er lotste auch seinen zwei Jahre älteren Bruder Saner zu den Blau-Roten. „Mit Saner sind wir künftig erheblich durchschlagskräftiger“, stellt Orahhou nach den ersten Trainingseindrücken fest. „Saner ist allerdings ein ganz anderer Spielertyp. Er kommt erheblich mehr aus der Tiefe, entwickelt dennoch ähnliche Torgefahr wie Abdül. Und er versteht es vorzüglich, Tore vorzubereiten.“ Abdül ist bekanntlich mehr der „Killer“, der sofort abzieht, wenn sich die kleinste Chance anbietet.

Am Kader der SSVg hat sich ansonsten kaum etwas geändert. Vier neue Spieler werden in Kürze ihre Unterschrift geben und dann werden auch die Namen genannt. „Vorher nicht“, sagt Orahhou, „es sind noch letzte Kleinigkeiten zu klären. Unser Budget ist schmal, wir müssen fein ausrechnen, was geht und was nicht geht.“ Es könnte deshalb sein, dass Maikel Klein den Verein verlässt. Der torgefährliche Linksfuß wohnt in Wuppertal, da geht einiges an Sprit drauf und an der Talburgstraße wird knapp gerechnet.

Sonst aber bleiben die Leistungsträger der Rückrunde, in der die 13 Punkte geholt wurden, die den Ligaerhalt wieder möglich machten, alle dabei. Wie die erfahrenen Torhüter Ihsan Kazkurt und Ünsal Bektas. Dann die schon in der Landesliga erprobten Abwehrspieler Enes Aktas, Hakan Gündüz und Kapitän Deniz Top, der Lehrer aus Lintorf. Anil Günaydin (30) und Muhammet Bayrak (27) bleiben, Dennis ter Haar, in der Oberliga erprobt, ebenfalls, und beim Saisonstart ist auch der Ratinger Thilo van Schwamen mit dabei. Aus Studiengründen wird er aber wahrscheinlich später, im Herbst, das Team verlassen.