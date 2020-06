Eishockey : Ice Aliens verpflichten zwei starke Rückkehrer

Ratingen Der Meldeschluss für die Seniorenmannschaften im Eishockey-Verband ist erst Ende Juni, doch das Herren-Team der Ratinger Ice Aliens für die neue Saison in der Regionalliga steht bereits.

Die Eishockey-Mannschaft der Ice Aliens für die kommende Saison in der Regionalliga West nimmt Formen an. Jetzt vermeldet der Klub die Verpflichtung von zwei Spielern, die bereits früher die Schlittschuhe für den Ratinger Klub schnürten. Dabei gilt Maximilian Bleyer als Eigengewächs der Aliens, denn er durchlief bis 2013 die Nachwuchsteams des Vereins, kam dabei bereits zu 39 Einsätzen im Oberliga-Team. Danach sammelte er Erfahrung in anderen Klubs, kehrte aber erstmals zur Saison 2018/19 an den Sandbach zurück. In jener Spielzeit verbuchte er in 38 Begegnungen 42 Punkte für sich. Nach einem anschließenden Intermezzo in Neuss läuft der 28-Jährige nun erneut für die Aliens auf. Der Stürmer bekommt das Trikot mit der Nummer 23 .