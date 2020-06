Heiligenhaus : Campus wirbt um Technik-Studenten

Heiligenhaus Während des noch laufenden Schuljahrs hat sich der Campus ins Zeug gelegt, um die Schülerlabore mit Online-Kursen auch in Corona-Zeiten mit Leben zu erfüllen. Jetzt sind angehende Erstsemester gefragt.

Nicht zuletzt sind Schülerlabore auch eine Art Testfeld für technikaffine Schüler. Hier lässt sich ausprobieren, was eventuell auch für spätere berufliche Orientierung nützlich sein kann, was gut funktioniert. Mit diesem Angebot hat die Hochschule auch künftige Studentengenerationen im Blick. Genau die sind im augenblick wieder gefragt.

Wer ein Technikstudium beginnen möchte, sollte aktiv werden: Seit wenigen Tagen ist das Online-Bewerbungsportal der Hochschule Bochum geöffnet. (Fach-)Abiturient*innen können sich hier für einen der fünf Ingenieurstudiengänge am Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) bewerben. Neben zwei Mechatronik-Studiengängen mit den Schwerpunkten Informationstechnologie oder Produktentwicklung kann auch Technische Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik am CVH studiert werden. Bis zum 30. Oktober ist das Bewerberportal der Hochschule geöffnet.

„Am Campus Velbert/Heiligenhaus kann man sowohl dual als auch in Vollzeit studieren“, erklärt Standortsprecher Prof. Dr. Markus Lemmen. „Unsere Studierenden lernen, die Technologie von morgen zu entwickeln, zum Beispiel intelligente Maschinen. Hier gibt es noch viel Entwicklungspotential und unsere Absolventinnen und Absolventen werden auch in Zukunft sehr gute Berufsaussichten haben.“

Bereits während des Studiums wird viel Wert auf Praxisnähe gelegt: Regelmäßige Übungen und Laborpraktika ergänzen die Vorlesungen und stellen den Bezug zum Arbeitsalltag her. Hierbei punktet der Campus mit modern ausgestatteten Laboren und besonderen Maschinen an denen auch die Studierenden arbeiten: „Beispielsweise haben wir einen hochmodernen Lenkungsprüfstand, Industrieroboter und eine Lernfabrik am CVH. An den Maschinen dürfen auch unsere Studierenden arbeiten und sie beispielsweise für Projekt- oder Abschlussarbeiten nutzen.“, erklärt Prof. Lemmen.