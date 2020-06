Fußball : FC Aldekerk holt Jannik Wißfeld und Niklas Petkens zurück

Kerken Beide Spieler haben bereits in der Vergangenheit für den Bezirksligisten gekickt. In der kommenden Woche soll der Trainingsbetrieb wieder starten. „Wir werden sicher wieder viel Spaß haben“, sagt Spielertrainer Marc Kersjes.

Nachdem bei einigen Vereinen das Training wieder aufgenommen wurde, steigt in der kommenden Woche auch der Fußball-Bezirksligist FC Aldekerk wieder ein. Bei einer Spielerversammlung am Donnerstag wurden dafür die Voraussetzungen geschaffen. Bis dato hatte der FCA seine Anlage noch gesperrt. „Man hat den Spielern angemerkt, dass sie wieder Bock auf Fußball haben. Wir werden in der kommenden Woche locker ins Trainingsprogramm einsteigen und sicher wieder viel Spaß haben“, sagt Spielertrainer Marc Kersjes.