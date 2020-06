Heiligenhaus : Wie der Kalkabbau die Stadt prägte

So sah Kalksteinabbau in Hofermühle im Jahr 1925 aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus In Heiligenhaus finden sich nur noch wenige Spuren der Industrie, die einst größter Grundstückseigner der Stadt war. Gerade der Ausbau dieser Industrie sorgte im 19. Jahrhundert übrigens für einen Sensationsfund in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Er ist einer der ältesten Baustoffe der Welt und findet in vielen Bereichen Einsatz: Kalk. Brandkalk kann zu Zement oder Gips verarbeitet werden, dient als Dünger und - einer der wesentlichen Einsatzbereichen dieses vielfältigen Gesteins – wird zur Entschwefelung von Roheisen genutzt.

Auch in Heiligenhaus hat man Kalkstein schon früh gefunden – und genutzt. So gibt es Nachweise, dass im Oberen Angerbachtal, bei der Hofermühle, sowie im Vogelsangbachtal, beides äußerst kalksteinreiche Areale, schon im 15. Jahrhundert Kalk gebrannt wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts intensivierte sich die Kalkgewinnung in der Region jedoch, es entstanden vor allem auf landwirtschaftlichen Höfen zahlreiche abbauende Betriebe, die in Trichteröfen Kalk bearbeiteten. Denn der wurde als Baustoff für eine Region, die sich in der Industrialisierung befand, gebraucht.

INFO Geschichte eines Sensationsfundes Als im 19. Jahrhundert die Suche nach Kalkstein in der Region intensiviert werden sollte, stießen zwei italienische Bauarbeiter in der Kleinen Feldhofer Grotte (auf dem Grundbesitz einer Rechtsvorgängerin der Rheinsch-Westfälischen-Kalkwerke) im Neandertal auf Teile eines Skeletts. Die Knochen entpuppten sich als Überreste eines Verwandten des Menschen, der einen Namen nach seinem Fundort erhalten wird: Der Neandertaler

Auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedeutung von Kalk in der Landwirtschaft als Dünger, trugen zu einer höher werdenden Nachfrage bei. Mit dem Ausbau der Infrastruktur beginnt auch die Kalk-Industrie zu florieren. Es entstanden Eisenbahnlinien, die den Kalk und daraus entstandene Produkte weiter trugen. So trieb die Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke Aktiengesellschaft Dornap (RWK) die Planungen für eine Eisenbahnanbindung von Wuppertal über Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus bis Essen maßgeblich mit an.

Sie kaufte in der Hoffnung auf einen schnellen Bau der Strecke Grundstücke im Heiligenhauser Norden bis nach Isenbügel. Etwa das Gut Rossdelle, oder das Gut Laupenmühle, auf dem bereits 1764 dem Freiherrn von Hugenpoet ein Kalkofen konzessioniert wurde.

Doch der Bau der Bahnstrecke wird sich deutlich verzögern, zwischenzeitlich sieht es sogar danach aus, dass sie gar nicht gebaut wird, und damit nimmt die RWK Abstand von dem Vorhaben ein Kalkwerk im Bereich des heutigen Stadtteils Wassermangel zu errichten, in dem es auch ein Dolomit-Vorkommen geben soll.Insgesamt erwirbt das Unternehmen etwa 1000 Morgen Land und eröffnet 1903 das Werk in der Hofermühle.

In zwei Ringöfen werden hier „Weißkalk in Säcken“ und „Kalksteine“ produziert. Der Standort Hofermühle wird ausgebaut, im Jahr 1937 umfasst das Areal die zwei Ringöfen, eine Werkstatt und ein Bürogebäude, sowie 32 Wohnhäuser mit 79 Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt ist die RWK größter industrieller Grundbesitzer in der Stadt und zahlt deftige Dividenden. Doch der Niedergang des Heiligenhauser Kalkabbaus wird mit dem Ende des Zweiten Weltkrieg eingeläutet, das Werk ist nicht mehr rentabel.

Die Stilllegung erfolgt 1945, der Abriss folgt zügig und der der Schornstein als damaliges „Wahrzeichen“ fällt Ende der 50er Jahre bei einer Sprengung. Im Heiligenhauser Norden kauft die Stadt nach gut anderthalb Jahren Verhandlungen 329 Morgen Gelände: Am 11. Januar 1951 wird der Vertrag unterzeichnet. Die Stadt besitzt nun die Areale der Bauernhöfe und Häuer, wie der Roßdelle, Laupenmühle, Zimmeshaus und Wassermangel.

Nach letzterem wird der Stadtteil benannt werden, die hier nun entstehen wird und die Bewohnerzahl der Stadt nur wenige Jahre nach Kriegsende ansteigen lässt. Die Stadtoberen hatten hier, am Hochplatteau zwischen Talburgstraße und dem Vogelsangbachtal, ein ideales Siedlungsgelände ausgemacht. Ein Jahrhundertkauf, wie Zeitzeugen berichten.