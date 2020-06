Fußball : 04/19-Reserve steckt im Umbruch

Florian Stoll kehrt vom SV Hösel in die 04/19-Reserve zurück. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Nur sechs Fußballer bleiben der Ratinger Bezirksliga-Mannschaft erhalten. Der neue Trainer Peter Köppen und der Sportliche Leiter Andre Schulz stellen eine völlig neue Truppe auf die Beine.

Andre Schulz, der unverwüstliche Manager von Ratingen 04/19 II, sorgte in dieser üblen Corona-Krise dafür, dass der Gerresheimer Peter Köppen wieder heimkehrt als Fußballtrainer der Bezirkslia-Reserve. Die beiden mussten nun in kurzer Zeit eine völlig neue Mannschaft erstellen, nachdem nur sechs Spieler des alten Kaders, der die Saison mit Platz zwölf abschloss, weiter am Götschenbeck geblieben sind. Das sind Torwart Patrick Bas, die Brüder Sergej und Andrej Karliscek, Mittelfeld-Motor Timo Derichs sowie die Angreifer Talha Yücelay und Kris Leipzig.