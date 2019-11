Handball : Angermunder Pokalspiel fällt aus

ANGERMUND Verbandsligist SG Überruhr sagt die Handball-Begegnung beim Oberligisten TVA ab.

Eigentlich sollte der TV Angermund am heutigen Dienstag sein Halbfinale im Niederrhein-Pokal bestreiten mit dem Heimspiel gegen den Verbandsligisten SG Überruhr. Dieses Pokalspiel fällt aber aus, denn Überruhr sagte ab und der TVA steht damit im Finale.

Bei den Überruhrern brach vor einer Woche, am letzten Spieltag, dessen Ex-Profi Lars Krüger im Heimspiel gegen den LTV Wuppertal II zusammen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Mit 32 Jahren. Nun stand die Beerdigung an. Auch hier, aus dem Raum Angerland, sagten zahlreiche Handballer ihre Teilnahme zu. Der Sport trat völlig in den Hintergrund.