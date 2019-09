Handball : Schiffmann wirft den TVA per Freiwurf zum Sieg

Dinslaken Mit einem direkt verwandelten Freiwurf nach Abpfiff sorgt Jan Schiffmann im Spiel bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade für die ersten Punkte des TV Angermund in dieser Oberliga-Saison. Der 21-Jährige ist bereits Gold wert für seinen Klub, dem das Verletzungspech aber treu bleibt.

Das Verletzungspech reißt in seiner Truppe einfach nicht ab. Am Samstagmorgen verletzte sich Daniel Plöger im Dienst, er ist Polizeibeamter, am Knie. Was genau passiert ist, muss abgewartet werden, aber der Zugang aus Aufderhöhe wird wohl am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Möchengladbach, das die Angermunder am Dienstag aus dem Pokal warfen, ausfallen. Ganz großartig spielte in Hiesfeld erneut Torwart Dominik Sieberin. Der 27-jährige Ex-Kettwiger knüpfte erneut an die Glanzvorstellung vom Pokalspiel an. Da ist dem TVA ein wirklicher Glücksgriff gelungen. Matthias Jakubiak ist immer noch nicht fit, er saß auf der Bank und kam nur bei einem Siebenmeter ins Spiel. Es standen überhaupt nur sieben Feldspieler zu Verfügung, von denen sich Steffen Neukirchen als Abwehrspezialist die Bestnote verdiente.