Handball : Pokal-Erfolg soll Angermund Auftrieb in der Liga geben

Angermund In der Oberliga tun sich die Handballer des TV Angermund derzeit noch schwer, aber im HVN-Pokal sind sie nach einem 28:26-Erfolg über die klassenhöhere HG Remscheid ins Halbfinale eingezogen. In der Liga geht es zu Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein.

Der TV Angermund ist im HNV-Pokal ins Halbfinale vorgedrungen. In einer überaus dramatischen Pokalschlacht bezwang der Oberligist die eine Klasse höher spielende HG Remscheid (Regionalliga-Aufsteiger) mit 28:26 (15:13). Die Gastgeber lagen in der Regel stets vorne, sie waren völlig anders aufgelegt als zuletzt in der Meisterschaft, wo es bisher noch überhaupt nicht rund läuft. Mit 11:12 musste einmal kurz ein Rückstand hingenommen werden (19.), aber nach 34 Minuten sah es bei 19:13 schon wieder erheblich besser aus. Patrik Ranftler hatte getroffen. Dann 25:25 (55.). Die Pokal-Spannung ließ nie nach. Martin Paukert und Timo Kohl warfen den TVA 27:25 nach vorne, und der ließ sich in den letzten beiden Minuten den Pokalerfolg nicht mehr nehmen. Nun steht das Halbfinale an, da kommt Verbandsligist SG Überruhr in die Walter-Rettinghausen-Halle.