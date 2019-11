Eishockey : Ice Aliens unterliegen überraschend den Herforder Dragons

Tim Brazda traf zum 4:7 und nährte die Hoffnung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Ende stand ein 5:7 auf der Anzeigetafel und die Ice Aliens mussten gegen die Herforder Ice Dragons die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Trainer Andrej Fuchs analysierte treffend den Spielverlauf: „Das erste Drittel haben wir komplett verpennt.“ Da lagen die Aliens bereits mit 0:2 zurück und hatten dabei wenig von dem gezeigt, was sie noch im Pokalspiel aufs Eis brachten: zu viele Fehlpässe im Spielaufbau und in der Defensive unkonzentriert.

Dass der Rückstand nicht höher ausfiel, lag an Torwart Felix Zerbe, der wieder einen guten Tag erwischte.

Nach dem ersten Seitenwechsel präsentierten sich die Ice Aliens wie ausgewechselt. Nach 39 Sekunden gelang Tobi Brazda der Anschlusstreffer und nur fünf Minuten später stocherte Simon Migas den Puck zum Ausgleich ins Tor der Herforder. Aber die Gäste antworten prompt und zogen innerhalb von fünf Minuten wieder auf 5:2 davon. Zu sorglos gingen die Ice Aliens in der Defensive zu Werk und ermöglichten den Dragons gute Chancen. Thomas Dreischer verkürzte nach schönem Zuspiel von Dennis Fischbuch auf 3:5, doch bis zur nächsten Pause stellten die Herforder den alten Abstand wieder her.

In der 48. Minute erhöhten die Gäste auf 7:3 – die Partie schien entschieden. Doch die Ice Aliens bewiesen noch einmal Charakterstärke. Wie schon gegen Herford wollten sie eine Verlängerung erzwingen und schnürten die Gäste in deren Drittel ein. Tim Brazda traf zum 4:7 (54.) und erneut Dreischer zum 5:7. Doch die verbleibende Zeit reichte für mehr nicht aus.