Eishockey : Aliens nehmen Revanche und stehen im Pokalfinale

Ratingen Mit 5:1 besiegen die Ratinger Ice Aliens den Regionalliga-Konkurrenten Dinslakener Kobras im Halbfinale des EHV-Pokals. Im Endspiel treffen sie auf die Hammer Eisbären. In der Liga geht es am Sonntag gegen Herford weiter.

Im dritten Aufeinandertreffen mit den Dinslakener Kobras haben die Ratinger Ice Aliens den zweiten Sieg gefeiert, diesmal aber nicht in der Eishockey-Regionalliga, sondern im Verbandspokal (EHV). Mit 5:1 gab es nach zuvor vier Liga-Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis, gleichzeitig revanchierten sich die Hausherren für die 1:5-Niederlage in der Liga in Dinslaken Anfang des Monats. Damit steht das Team von Trainer Andrej Fuchs im Endspiel des EHV-Pokals, in dem sie auf Liga-Konkurrent Hammer Eisbären treffen, die sich mit 3:1 gegen den Herforder EV durchsetzten. Dieser wiederum ist der Gegner der Aliens am Sonntag (18 Uhr) im Liga-Heimspiel Am Sandbach.