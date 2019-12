Haushalt verabschiedet : Sonntags ist der Eintritt ins Museum Ratingen frei

Die Fraktion der Bürger Union konnte sich bei der Etat-Verabschiedung in einigen Punkten durchsetzen, aber nicht in allen.

(RP) Die Fraktion der Bürger Union (BU) zeigt sich zufrieden mit den erreichten politischen Zielen, die mit der Verabschiedung des Haushalts 2020 verbunden waren. Vor allem die Durchsetzung bei ihrem Antrag zum Thema offene Ganztagsschule mit einer finanziellen Entlastung der Ratinger Eltern in Höhe von einer Million Euro pro Jahr bei gleichzeitiger besserer finanzieller Ausstattung der Träger der OGS ab Januar 2020 wertet die Fraktion als Meilenstein auf dem Weg zur kostenfreien Bildung für alle Kinder. Dies bedeute die größte finanzielle Entlastung, die es im Schulbereich jemals in Ratingen gegeben habe, so die BU.