Gericht : Berufung: Autoverkäufer freigesprochen vom Betrugsvorwurf

Heiligenhaus/Wuppertal Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache? Wer bei dieser Idee von Alpträumen geschüttelt wird, mag wohl um Kleinanzeigen aller Art einen großen Bogen machen. In optimistischen Momenten hoffen die meisten dennoch auf ein Schnäppchen, sonst hätten die Internetportale nicht einen derartigen Zulauf.

Mit diesem rheinischen Optimismus entschied sich ein 70jähriger Nümbrechter, einen Golf Kombi für seinen Sohn zu kaufen. Der war von einem Heiligenhauser über Kleinanzeige angeboten worden. Gut, der bald zwanzig Jahre alte Wagen sah ungepflegt aus, der Kilometerstand war deutlich sechsstellig - auch das Motorrumpeln beim Starten und der kleinen Probefahrt im Hof hatte beim Käufer für Stirnrunzeln gesorgt. Und dennoch: Im Vertrauen auf die Bastelkünste seines Sohnes, den frischen TÜV und die Zusicherung, dass das Geräusch bei warmen Motor meistens verschwinden würde, wechselten die 550 Euro Anzahlung in die Tasche des Verkäufers. Dafür gab‘s die Fahrzeugpapiere zur Umschreibung, und weitere 900 Euro zahlte der Käufer bei der Abholung des Wagens. Mit einem ADAC-Kaufvertrag wurde der Privatverkauf besiegelt, bis dahin also „alles in Butter“.