Ratinger Ehrenfriedhof : Stolperfalle am Ehrenfriedhof

Ratingen BU-Fraktion fordert eine schnelle Reparatur der Treppe an der Werdener Straße.

(kle) Vorsicht, gefährliche Sturz- und Stolperfalle! Die Fraktion der Bürger Union (BU) hat jetzt in einem Antrag auf ein gravierendes Problem in der Innenstadt hingewiesen. Und so wird die Verwaltung gebeten, die Treppenanlage am Ehrenfriedhof an der Werdener Straße umgehend, also schnellstmöglich instand setzen zu lassen.