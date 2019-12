Einsätze an Weihnachten : Verbranntes Essen: Feuerwehr muss zwei Mal löschen

Einsätze an Weihnachten

In diesem Herd schmorte zuvor noch eine Weihnachtsgans. Foto: RP/Feuerwehr

Ratingen (jün) Besinnlich begann für die Ratinger Feuerwehr das Weihnachtsfest diesmal so gar nicht. Bereits kurz nach der Wachübergabe Heiligabend um 8.30 Uhr wurde das Kleineinsatzfahrzeug zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Krummenweger Straße nach Lintorf gerufen.

Um 15.47 Uhr dann ein Wohnungsbrand am Bleicherhof. Ursache für den Einsatz war ein angebranntes Weihnachtsessen. Die betroffene Wohnung wurde begangen, der Bewohner durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut. Der Bewohner konnte nach der Untersuchung und ausreichender Belüftung wieder in seine Wohnung zurück.

Und es war nicht das letzte verbrannte Weihnachtsessen. Am 1. Weihnachtstag hatte sich in einer Wohnung in Breitscheid abtropfendes Fett einer Gans im Backofen entzündet: Der Mieter unternahm einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher, schloss die Ofentüre, alarmierte Feuerwehr und Nachbarn. Mit einem Kleinlöschgerät konnte der Brand gelöscht werden. Danach wurde der Ofen ausgebaut und ins Freie gebracht.