Brauchtum : Kinderprinzenpaar feiert seine Kürung in der Stadthalle

Kinderprinzenpaar feiert seine Kürung in der Stadthalle

Es wird offiziell beim Ratinger Kinderkarneval (RaKiKa), wenn es am Sonntag, 5. Januar, ab 14.11 Uhr heißt: Kinderprinzenkürung. Aus den Zivilen Jonas Bös und Nele Matyssek werden Jonas II. und Nele I. Die beiden werden zu Ratingens Kinderprinzenpaar 2020 gekürt und erhalten aus der Hand des 1. stellvertretenden Bürgermeisters, Wolfgang Diedrich, ihre Insignien.

Die Sparkasse HRV steht in diesem Jahr als Schirmherr hinter Jonas und Nele und wird die beiden von Beginn an unterstützen und begleiten. Ein buntes Nachmittagsprogramm mit Candy Bar und Kinderschminken wird angeboten. Tanzdarbietungen der Tanzgarden Blau-Weiss, Rot-Weiss und Funken Rot Wiss sowie die Unlimited Dance Company und die Bike Brothers Bicycle Show erwartet Groß und Klein in der Dumeklemmerhalle. Der Eintritt zur Kinderprinzenkürung ist frei.