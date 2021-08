Ehrenamt in Ratingen : Allianz BiIdung und Lernen sucht Lese- und Bildungspaten

Durch die Vermittlung von Lesementoren und Bildungspaten ermöglichen Maymol Devasia-Demming und Christiane Fentross (v.l.) von der Allianz für Bildung und Lernen in der Schule den Anschluss zu behalten. Foto: Achim Blazy (abz)

Rataingen Distanzunterreicht war nicht für alle Ratinger Kinder und Jugendlichen eine gute Lösung. Viele haben Defizite. Mithilfe von Lese- und Bildungspaten will die Allianz für Bildung Lernen diese aufarbeiten.

() Die Corona-Pandemie hat Lernlücken bei Ratinger Schülern hinterlassen. Nicht alle Kinder sind mit dem Distanzunterricht gut zurechtgekommen. Das beginnt schon in den Grundschulen. Hier werden händeringend Lesementoren gesucht. „Der Förderbedarf ist durch Corona deutlich gestiegen“, so Christiane Fentross, die die Lesepatenschaften bei der Allianz Bildung und Lernen (ABL) koordiniert. Der Verein engagiert sich seit 2015 für die schulische und persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Rund 150 Lesementoren werden für die Ratinger Grundschulen gebraucht – etwa zehn Paten pro Schule. 60 hat die Allianz derzeit in ihrer Kartei. Die Mentoren betreuen in enger Abstimmung mit den Lehrern jeweils eine Stunde wöchentlich ein Schulkind. „Sicheres Lesen unterfüttert das gesamte Lernen“, so Christiane Fentross. Es schafft Sicherheit, Selbstbewusstsein, ist die Basis für das Verständnis des Lernstoffs aber auch für die Artikulation eigener Interessen. Nicht selten entstehen durch das Mentoring tiefe Freundschaften.

Die Paten werden von der Allianz Bildung und Lernen intensiv geschult und betreut. Die nächste Schulung ist für Dienstag, 17. August, in der Zeit von 14 bis 8 Uhr geplant. Interessenten erfahren hier mehr über das Programm und die Voraussetzungen. Ein Kennenlernen ist für Montag, 23. August terminiert. Danach soll es, sofern die Corona-Bestimmungen es zulassen, in den Schulen losgehen.

Aber auch an weiterführenden Schulen ist der Förderbedarf hoch. „Viele Schüler haben in den vergangenen sechs Monaten nur zwei Wochen Präsenzunterricht gehabt“, so Maymol Devasia-Demming, Geschäftsführerin der ABL. Das hat nicht nur zu Defiziten beim Schulstoff geführt. „Teilweise erkennen wir sogar einen Rückschritt“, so Devasia-Demming. Außerdem fehlen feste Lern- und Tagesstrukturen und vielfach die Motivation.

Damit die Schüler nach den Ferien im Klassenverband den Anschluss schaffen, unterstützen Bildungspaten, die die Allianz für die Sekundarstufe I vermittelt. „Besonders gefragt sind Mathematik, Englisch und Deutsch“, so die ABL: Die Paten fördern individuell in einem 1:1-Modell, stehen dabei aber stets in Kontakt mit Lehrern und Eltern. Auch hier verzeichnet die Allianz einen erheblichen Anstieg von Anmeldungen. Deshalb werden auch dringend Bildungspaten gebraucht. Alle Paten arbeiten ehrenamtlich, werden von der Allianz für Bildung und Lernen aber gezielt geschult und finden dort immer einen Ansprechpartner.