Verabschiedung : Der Leiter der Lintorfer Manege geht in den Ruhestand

(RP) Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat ihn zwar jung gehalten, aber mit 65 Jahren ist für Jochen Celler nun Schluss: Der langjährige Leiter des städtischen Jugendzentrums Manege in Lintorf geht zum 31. Dezember in den Ruhestand.

Der gelernte Erzieher heuerte 1980 bei der Stadt Ratingen an und wurde zu seiner eigenen Überraschung gleich als Leiter des Jugendzentrums Hösel eingesetzt. Die offene Jugendarbeit bereitete ihm viel Freude, sein Engagement blieb in den Chefetagen der Stadtverwaltung nicht verborgen, so dass ihm nach 13 Jahren die anspruchsvolle Aufgabe übertragen wurde, die Jugendzentren in Hösel, Lintorf und Eggerscheidt für eine einjährige Übergangszeit in Personalunion zu leiten.