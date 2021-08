Ratinger Innenstadt : BU-Fraktion fordert: Defekte Schranke schnell reparieren

Die Schranke an der Werdener Straße funktioniert nicht. Foto: RP/Privat

Ratinger Innenstadt Wie von Anwohnern der Werdener Straße zu erfahren war, ist die Schrankenanlage in Höhe des St. Marien-Krankenhauses, die dafür sorgt, dass nur berechtigte Fahrzeuge wie zum Beispiel Linienbusse die Durchfahrt passieren können, bereits seit mehreren Monaten nicht mehr in Funktion.

(kle) Freie Fahrt, obwohl dies gar nicht erlaubt ist. Diese Tatsache hat die Fraktion der Bürger Union (BU) auf den Plan gerufen. Daraus ist ein aktueller Antrag entstanden: Die Verwaltung wird beauftragt, die offensichtlich defekte Schrankenanlage an der Werdener Straße wieder in einen funktionstüchtigen Zustand versetzen zu lassen.

In Folge dessen habe sich trotz des Durchfahrtsverbots ein reger Durchfahrtsverkehr an dieser Stelle entwickelt. Die Fraktion der BU geht in einem Schreiben davon aus, dass die Verwaltung diesen Zustand „nicht stillschweigend toleriert, sondern von der defekten Schrankenanlage bislang keine Kenntnis erlangt hat“.