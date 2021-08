Ratinger Hochwasser : BU: Öffentliche Flächen in der Stadt entsiegeln

BU: Öffentliche Flächen in der Stadt entsiegeln

Ratingen Die jüngsten katastrophalen Hochwasserereignisse in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz hätten noch einmal eindrücklich klargemacht, wie wichtig die Thematik des „proaktiven Hochwasserschutzes“ durch verschiedenste Maßnahmen ist, so die Bürger Union.

(RP/kle) Die Folgen des Hochwassers haben in der Politik eine Debatte darüber ausgelöst, inwieweit Flächen entsiegelt werden können. So beantragt die Fraktion der Bürger Union (BU) dies für die zuständigen Fachausschüsse: Die Verwaltung soll untersuchen, an welcher Stelle eine Entsiegelung von bestehenden öffentlichen Flächen möglich und sinnvoll ist und die Ergebnisse dazu vorlegen.