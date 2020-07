Ratingen : Sieben neue Kandidaten für den Integrationsrat

Ratingen Die Liste Internationale Solidarität reicht Wahlvorschläge ein. Auch einige Geflüchtete möchten Ratingen mitgestalten und als Dank etwas an ihre neue Heimatstadt zurückgeben.

Die LIS ist ein Arbeitskreis innerhalb der Volkssolidarität Ratingen und hat am Montagabend im Freizeithaus-West ihre Liste mit insgesamt sieben Kandidaten für die Wahl aufgestellt. Die beiden ersten Plätze nehmen mit Rana Alwattar und Helda Kutish zwei Frauen ein. Die weiteren Kandidaten sind Manfred Evers, Aessa Ahmad, Elena Nytyuk, Jafar Parvizi und Franco Desogus.

Rana Alwattar sieht gerade bei den Kandidaten, die als Geflüchtete nach Ratingen gekommen sind, noch einen anderen Grund für die Teilnahme an den Wahlen. „Vielleicht können wir durch unsere Mitarbeit etwas von dem zurückgeben, was man uns gegeben hat“, erklärt sie. Auch seien die Wahlen für einige die ersten wirklich freien Wahlen, an denen sie teilnehmen können. „Dies ist mit ein Ansporn gewesen, zu kandidieren“, erklärt Jafar Parvizi.