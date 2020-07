Heiligenhaus : Lernen mit Solarzellen und Bienenwaben

Heiligenhaus Naturkunde und Tierschutz in allen Facetten: Rund um Umweltbildungszentrum und Waldmuseum läuft bald das Sommerferienprogramm unter besonderen Corona-Vorzeichen an. Das Entdeckercamp bleibt fester Bestandteil.

Trotz coronabedingten Regelungen haben er und sein Team kurzerhand und mit Unterstützung der Stadt für die letzten beiden Ferienwochen ein Konzept erstellt, das die Kinder in den Sommerferien auf andere Gedanken bringen soll. „Ich bin selbst Vater dreier Kinder und weiß, dass diese letzten Monate an der Nerven aller, also der der Kinder und auch bei uns Eltern gezehrt haben. So ein Ferienangebot ist deswegen jetzt ganz besonders notwendig“, sagt Johannsen. Neben der Ferienaktion des Clubs, die früher einmal Stadtranderholung hieß, und die bereits in der Gesamtschule ihr Quartier bezogen hat, gehen die Vorbereitungen im Umweltbildungszentrum auf das Finale zu. „Das Problem: Wir können ja auf keine Erfahrung zurück greifen und müssen alles selbst konzipieren“, sagt der UBZ-Chef. Und so werden die Kinder also auch in diesem Jahr trotz allem wieder zu Abenteurern, Entdeckern und Forschern.